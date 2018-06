Vorarlberg übt das Worst-Case-Hochwasser: Das erwartet die Vorarlberger

Dieses Wochenende üben die Einsatzkräfte den Extremfall: Ein Bruch des Rheindammes bei Hochwasser. Landesrat Christian Gantner erklärt, was auf die Vorarlberger zukommt.

Livestream zum Nachsehen

Übungsablauf

Am Freitag, den 22.6, beginnt die Übung in der Früh. Da das Szenario möglichst real sein soll, wird am Freitagnachmittag auch der Zivilschutzalarm (Sirene) ausgelöst werden, wie es im Katastrophenschutzplan vorgesehen ist. Am Samstag werden in den Gemeinden verschiedene Evakuierungsübungen durchgeführt. Insgesamt werden an den Übungen in den Gemeinden circa 80 Personen beteiligt sein sowie Einsatzkräfte von Rettung und Feuerwehr.