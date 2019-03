Vorarlberg: Tunnel-Frühjahrsputz startet Ende März

Wie schon in den vorherigen Jahren startet die Asfinag mit Ende März wieder mit dem Frühjahrsputz der Vorarlberger und Tiroler Tunnel.

Sieben Anlagen in Vorarlberg werden nach der Wintersaison von Ruß und Schmutz befreit. „Wenn Signale oder Schilder wieder besser zu erkennen sind, wenn Tunnelwände wieder heller wirken, dann erhöht sich auch das Sicherheitsgefühl bei Fahrten durch den Tunnel. Deswegen gibt es zwei Mal pro Jahr diese Hauptreinigungen”, so Asfinag-Geschäftsführer Stefan Siegele.

Die ersten Arbeiten finden im Pfändertunnel auf der A 14 Rheintal/Walgau Autobahn in der Weströhre statt. Seit 11. März erfolgen hier bereits die Arbeiten. Der Verkehr wird dafür in die jeweils andere Röhre umgeleitet. Die Reinigung dauert bis zum 10. April.

Der Ambergtunnel ( A 14 Rheintal/Walgau Autobahn ) ist jeweils in der Nacht von 20 bis 6 Uhr vom 15. bis 18. April an der Reihe. Hier ist keine Umleitung notwendig, die Arbeiten finden unter Verkehr statt.

Der Dalaaser Tunnel ( S 16 Arlberg Schnellstraße ) ist vom 28. bis 30. März. bzw. 18. und 19. April in der Nacht jeweils in einer Richtung gesperrt. Der Verkehr wird über die Landesstraße umgeleitet.

Der Langener Tunnel (S 16 Arlberg Schnellstraße) wird vom 26. bis 27. März in der Nacht unter Verkehr gereinigt – vom 17. bis 18. April ist der Tunnel in Richtung Kufstein in der Nacht gesperrt. In Richtung Bregenz finden die Arbeiten vom 25. bis 26. März unter Verkehr in der Nacht statt.