Vorarlberg: Trotz Fußfessel Freundin geschlagen, bedroht und eingesperrt

Feldkirch - 27 Monate Haft für einen jungen Feldkircher, der seine Freundin einsperrte.

Freundin war Opfer

Die damalige Freundin, eine 22-jährige Angestellte sollte mit anderen Männern keine freundschaftlichen Kontakte pflegen. Als sie sich dies nicht vorschreiben ließ, forderte der Maurer ihr Handy, was sie verweigerte. Die Folge: Schläge, ein Biss in den Arm, Einsperren, Drohungen, Nötigungen – inzwischen hat sie ihn angezeigt und sich endgültig von ihm getrennt. Dennoch tauchte er am Arbeitsplatz auf, war lästig. 27 Monate gab es nun insgesamt an Haft. „Mein Mandant weiß, dass er sich falsch verhalten hat“, räumte auch Verteidiger Manuel Dietrich ein. Ob er das Urteil bekämpfen wird, ist noch offen. Das Opfer erhält 800 Euro.