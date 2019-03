Vorarlberg: Tierschutz-Ombudsfrau Kirchner legt ihr Amt zurück

Tierschutz-Ombudsfrau Marlene Kirchner wird Ende April auf eigenen Wunsch von ihrem Amt zurücktreten.

“Der Tierschutz ist Marlene Kirchner eine Herzensangelegenheit. Dementsprechend hat sie ihr Amt mit großem Engagement und viel Hingabe ausgefüllt”, spricht Landesrat Bernhard Dank und Anerkennung für Kirchners Arbeit aus. Seit ihrem Amtsantritt im Oktober 2017 hat sie im Rahmen zahlreicher Vorträge für Mitarbeitende der Verwaltung, für Interessenvertretungen und Systempartner zu Tierschutz-Aspekten informiert und darüber hinaus eine Vielzahl von Anfragen aus der Bevölkerung beantwortet. Besonderes Augenmerk legte Marlene Kirchner auch auf Initiativen, die Kindern schon früh einen verantwortungsvollen Umgang mit Tieren vermitteln. “Sie hat damit sehr zur Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung für den Tierschutz beigetragen und viel zur Förderung des Miteinanders von Mensch und Tier getan”, so Landesrat Bernhard.

FPÖ bedauert Rücktritt

„Die unabhängige und weisungsungebundene Tierschutzombudsstelle ist die wichtigste Stütze für den Tierschutz in Vorarlberg. Dass Frau Dr. Kirchner nach nur eineinhalb Jahren ihr Amt zurücklegt, bedauere ich sehr. Diese persönliche Entscheidung ist jedoch selbstverständlich zu respektieren“, so die FPÖ-Tierschutzsprecherin Nicole Hosp in einer ersten Reaktion zum Rücktritt der Vorarlberger Tierschutzombudsfrau.