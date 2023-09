Vorarlberg teils Vorreiter, teils Schlusslicht

Architekt Roland Gnaiger war am Mittwoch zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Roland Gnaiger ist bekannt für seine ökologische und soziale Bauweise. Der Bregenzer bekam viermal den österreichischen Bauherrenpreis und leitete bis 2019 die Architekturabteilung an der Kunstuniversität Linz. Am Mittwoch war er zu Gast bei Vorarlberg LIVE, um über aktuelle Architektur und Entwicklungen zu sprechen.

"Wir gehören zu den Schlusslichtern"

"In Bezug auf die Architektur sind wir in Vorarlberg Vorreiter für Österreich und auch Teile Europas, insbesondere, was den ländlichen Raum betrifft", sagte er. Aber: "Wir gehören zu den Schlusslichtern, wenn man sieht, was die städtebaulichen und raumplanerischen Entwicklungen sind." Zudem stelle er überall fest, dass es blinde Flecken gebe, Selbstverständlichkeiten für die eigene Region. Die nehme man schon gar nicht mehr wahr, an fremden Orten falle einem das leichter. Zudem sprach der Universitätsprofessor von Interessenkonflikten zwischen Landwirtschaft und Tourismus beispielsweise, mangelnden Getreideanbau und die Überproduktion von Milch. "Glauben Sie, dass es so weitergehen kann?", fragte er zur aktuellen Wohnungssituation.