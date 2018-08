Vorarlberg: Täter entfernen Kanaldeckel - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter entfernten in der Nacht auf Samstag in Ludesch einen Kanaldecken und warfen diesen in den Schacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine bislang unbekannte Täterschaft entfernte am 05.08.2018 gegen 03.00 Uhr in Ludesch auf der Walgaustraße (L 193), Höhe Haus Nr. 15, den auf der Fahrbahn befindlichen (viereckigen) Kanaldeckel und warf diesen in den Schacht. Ein Fußgänger bemerkte den offenen Schacht, verständigte die Polizei und sicherte den Bereich bis zum Eintreffen der Polizeistreife ab. Gemeinsam gelang es, den Deckel mit einem Seil aus dem Schacht zu ziehen und wieder einzusetzen.