Vorarlberg steuert auf die 400.000 Einwohner-Marke zu

Bregenz - Zum Stichtag 31. Dezember 2019 waren in Vorarlberg insgesamt 397.852 Personen mit Hauptwohnsitz gemeldet, das sind 2.840 Personen bzw. 0,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Zurückzuführen ist das vor allem auf eine positive Wanderungsbilanz, aber auch auf den Geburtenüberschuss. So sind im Dezember 2019 um 1.614 Personen mehr ins Ländle zu- als abgewandert. Vier von fünf der im Vorjahr mehr zu- als abgewanderten Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft waren EU-BürgerInnen.

Ballungszentren

In den vier größten Gemeinden – Dornbirn, Feldkirch, Bregenz und Lustenau - war der Bevölkerungszuwachs in den vergangenen zehn Jahren mit +10,3 Prozent um 2,6 Prozent-Punkte höher als der Landesdurchschnitt mit +7,7 Prozent. In den 33 Kleingemeinden mit weniger als 1.000 Einwohnern blieb die Einwohnerzahl mit +2,4 Prozent bzw. 18.095 auf dem Niveau wie vor zehn Jahren.