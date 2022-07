Vorarlberg steht heißes Wochenende bevor

Die Hitzewelle der vergangenen Tage setzt sich auch am Wochenende fort.

Strahlender Sonnenschein und Bade-Temperaturen - die erste Woche der Sommerferien hätte wettermäßig kaum schöner sein können. Prognosen versprechen auch in den kommenden Tagen großteils Sonnenschein

Freitag

Am Freitagvormittag kann es lokal noch zu Gewittern kommen, diese werden laut Prognosen aber eher das Bergland betreffen. Am Nachmittag trocknet es langsam ab, am Abend kommt wieder die Sonne durch. Es sind Temperaturen bis 29 Grad möglich.