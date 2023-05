Vorarlberg Startup Tree.ly übergibt erste CO2-Gutschriften

Vorarlberger Unternehmen übergibt die ersten TÜV AUSTRIA zertifizierten CO2-Gutschriften an 21 Gemeinden aus Vorarlberg.

Tree.ly-Partner in Vorarlberg

Tree.ly’s Projektpartner:innen Stand Montafon Forstfonds, FBG (Forstbetriebsgemeinschaft) Klostertal, FBG Jagdberg, Stadt Bludenz und Stadt Dornbirn mit 21 Gemeinden bewirtschaften gemeinsam eine Waldfläche von knapp 13.000 Hektar, was etwa 13% der Gesamtwaldfläche in Vorarlberg entspricht. Alle Projekte basieren auf zusätzlicher, nachhaltiger Waldbewirtschaftung mit den Projekttypen "Vorratsaufbau" oder “Vorratserhalt” mit einer Laufzeit von 30 Jahren. Jedes Jahr werden die Projekte von externer, unabhängiger Stelle, in Österreich dem TÜV AUSTRIA, validiert und die Menge der CO₂-Gutschriften nach Verifizierung zertifiziert.

Über Tree.ly

Die Ende 2021 von Jodok Batlogg und Christian Lutz gegründete Startup Tree.ly GmbH mit Sitz in Dornbirn, Österreich und Berlin, Deutschland realisiert Wald-Klimaschutzprojekte durch den Einsatz einer digitalen Plattform und der zertifizierten Methodik “SILVACONSULT® Forest Carbon Standard" nach der Norm ISO 14064-2:2019. Durch eine geprüfte, zertifizierte und nachhaltige Waldbewirtschaftung wird der CO₂-Speicher Wald erhalten und ausgebaut. Dies ermöglicht Waldbesitzer:innen gezielte Investitionen in ihre Wälder, da sie fair für zusätzliche ökologische Maßnahmen entlohnt werden. Unternehmen und Privatpersonen können erstmals zertifizierte CO₂-Gutschriften aus regionalen Wäldern erwerben und somit einen direkten Klimaschutzbeitrag in ihrer Region leisten. Mit Tree.ly wird der Waldklimaschutz in Europa effektiver, transparenter und für alle zugänglich.