Vorarlberg startet 2024 mit Erstversorgungsambulanz

Vorarlberg soll im kommenden Jahr seine erste Erstversorgungsambulanz (EVA) erhalten, weitere sollen folgen.

Zweck sind die optimale Zuteilung der Patienten und eine Entlastung der Spitäler, was im am Dienstag präsentierten Spitalspaket des Landes eine zentrale Rolle spielt. Die EVA ist eine dem Krankenhaus - auch räumlich - vorgelagerte erste Anlaufstelle für alle Patienten ohne Zuweisung, erklärten Landeshauptmann Markus Wallner und Landesrätin Martina Rüscher (beide ÖVP).

Verbesserungen für Mitarbeiter und Patienten

Das Gesundheitswesen im Land sei sehr gut, stehe aber auch vor großen Herausforderungen, so die Verantwortlichen im Pressefoyer. Dabei sei das Personal ein Schlüsselaspekt, wurde einmal mehr betont. Maßnahmen wie Verbesserungen in der Dienstplanung und eine Überprüfung des Gehaltssystems waren bereits vergangene Woche präsentiert worden. Aber auch die nun vorgestellten Maßnahmen zur Entlastung der Spitäler dürften bei entsprechender Umsetzung den Mitarbeitern wie auch den Patienten zugutekommen.

Erste Schritte zur Entlastung

Ebenfalls im kommenden Jahr soll es in Anlehnung an das am Krankenhaus der Stadt Dornbirn bereits umgesetzte Modell an vorerst zwei weiteren Standorten Bettenbereiche für die sogenannte Übergangspflege geben. Dort werden die jeweils fünf bis 15 Prozent der Patienten vorübergehend untergebracht, die keine Spitalsbetreuung mehr brauchen, deren Pflege außerhalb des Krankenhauses aber erst noch organisiert werden muss, etwa weil sie auf einen Heimplatz warten oder ihr Zuhause erst angepasst werden muss.