Vorarlberg: Starke Regenfälle halten Feuerwehren auf Trab

Das Ried in Lustenau am Mittwochmorgen.

Das Ried in Lustenau am Mittwochmorgen. ©VOL.AT/Rauch

Das Ried in Lustenau am Mittwochmorgen. ©VOL.AT/Rauch

Die heftigen Regenfälle haben in der Nacht auf Mittwoch zu zahlreichen Überschwemmungen in Vorarlberg gesorgt. Die Feuerwehren kämpften vor allem mit vollgelaufenen Kellern und überfluteten Straßen. Im Lustenauer Ried und am Rhein in Höchst zeigten sich am Mittwochvormittag noch die Folgen des Starkregens.

Laut der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle rückten die Feuerwehren im Land insgesamt 16 Mal aus, weil das Regenwasser in Gebäude eingedrungen war. Von gröberen Schäden war jedoch nicht die Rede.

So geht es heute weiter

Wetterbesserung. Hochnebelartige Restwolken lockern vormittags auf. In der Folge bleiben Haufen- und Hangwolken zurück, die Sonne kann sich vor allem vom Walgau bis zum Bodensee länger zeigen. Richtung Nur Silvretta steigt die Schauerneigung nachmittags erneut an. In der Früh herbstlich frisch, nachmittags eine Spur wärmer als tags zuvor. Tiefstwerte: 8 bis 12 Grad, Höchstwerte: 18 bis 23 Grad.