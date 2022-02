Vorarlberg: Spontane Kindsgeburt im Pkw

Am Sonntagmorgen wurde in Alberschwende ein Kind in einem Auto geboren.

Am Sonntagmorgen wollte ein 41-jähriger Mann aus Alberschwende mit seinem Pkw seine 34-jährige Gattin zur Entbindung des zweiten gemeinsamen Kindes ins Krankenhaus Dornbirn fahren. Während der Fahrt stellten die Beiden aber fest, dass die Geburt des Kindes unmittelbar bevorstand. Der werdende Vater lenkte daher seinen Pkw bei der Ortsausfahrt von Alberschwende auf den Parkplatz eines privaten Wohnhauses und wollte parkieren.

Während des Parkvorganges stieß sein Pkw dabei gegen den auf dem Parkplatz abgestellten Pkw eines Hausbewohners, wodurch lediglich ein geringer Sachschaden entstanden ist. Noch vor Eintreffen der verständigen Rettungskräfte wurde das Kind, unter tatkräftiger Mitwirkung des Kindsvaters, geboren. Die Mutter und das neugeborene Kind wurden anschließend mit der Rettung ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Mutter und Kind sind wohlauf.