Vorarlberg: Sperre wegen Bauarbeiten auf S16

Aufgrund von Bauarbeiten wird die S16 am Dienstag von 14 bis 23.30 Uhr teilweise gesperrt.

Am Dienstag werden auf der S16 Arlberg Schnellstraße zwischen Bludenz und der Ausfahrt Braz-Ost in beide Richtungen Instandhaltungsarbeiten durchgeführt - es ist nur ein Fahrstreifen frei. Die Arbeiten dauern von 14 bis 23.30 Uhr an.