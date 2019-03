Vorarlberg: Solide Winterbilanz trotz Gäste-Minus im Februar

Im Februar 2019 haben 304.700 Gäste knapp 1,37 Millionen Übernachtungen in Vorarlberg gebucht.

“Nicht unerwartet” ist für den Tourismusdirektor das Minus im Februar. “Die Faschingsferien in Bayern und Baden-Württemberg sind heuer in den März gefallen, vergangenes Jahr in den Februar. Ein Großteil der Schwankungen ist auf die Verschiebung in diesen Hauptmärkten zurückzuführen”, erklärt Schützinger. Erfreulich sieht er die Entwicklungen am britischen Markt: “Trotz der aktuellen Unsicherheiten rund um die Brexit-Diskussionen haben mehr Briten als im Vorjahr ihren Urlaub in Vorarlberg verbracht.” Das Nächtigungsplus niederländischer Gäste werde sich jedoch wegen der Verschiebungen bei den Ferientagen voraussichtlich im März wieder relativieren.

(VLK)