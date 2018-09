Vorarlberg: Schwerer Arbeitsunfall in Egg

Ein 20-Jähriger wurde bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagmittag in Egg schwer verletzt.

Mehrere Arbeiter waren am Donnerstag mit verschiedenen Tätigkeiten im Zuge der Errichtung eines Holzhauses in Egg beschäftigt. Ein 20-jähriger Lehrling machte zuletzt Aufräumarbeiten auf dem obersten Gerüst, aus unbekannter Ursache stürzte er zwischen Hausfassade und Gerüst rund sechs Meter in die Tiefe.