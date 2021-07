Vorarlberg: Schweizer sperrt sich selbst in Auto ein

Ein 71-jähriger Schweizer sperrte sich am Mittwoch in Schruns bei praller Sonne selbst in seinem Fahrzeug ein.

Am Mittwoch gegen 17 Uhr kam ein 71-jähriger Schweizer und seine Bekannte vom Wandern zum Parkplatz der Zamangbahn in Schruns zurück. Als er sich in seinen dort geparkten Pkw setzte, merkte er, dass etwas mit der Fahrzeugschlüssel-Batterie nicht stimmte und wechselte diese. In Folge schloss er die Fahrzeugtüre und wollte das Fahrzeug starten. Seine Begleitung hielt sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Pkw auf.

Auto verriegelt

Das Fahrzeug ließ sich allerdings nicht starten, verriegelte aber Fenster und Türen, sodass es dem Schweizer nicht mehr möglich war aus dem Auto auszusteigen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, das Fahrzeug zu öffnen, verständigte man schließlich über Notruf die Einsatzkräfte. Die Ortsfeuerwehr Schruns, welche mit zwei Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten angerückt waren sowie die Beamten der Polizeiinspektion Schruns konnten den Pensionisten nicht aus seiner Lage befreien, ohne einen gröberen Schaden am Pkw zu verursachen. Über Handy konnte mit ihm kommuniziert und zu seinem gesundheitlichen Zustand befragt werden, da das Fahrzeug zudem noch in der prallen Sonne stand.

Feuerwehr kühlt den Wagen

Die Ortsfeuerwehr Schruns baute eine Beschattung auf und kühlte zeitgleich das Fahrzeug mit Wasser. Zwischenzeitlich wurde ein Techniker des ÖAMTC angefordert, welcher rasch am Vorfallsort eintraf. Ihm gelang es in kürzester Zeit, das Fahrzeug ohne Beschädigungen zu öffnen und somit den 71-Jährigen zu befreien. Die bereits am Einsatzort eingetroffene Rettung übernahm die Erstversorgung des Mannes, welcher über Herz-Kreislauf-Probleme klagte. Er wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Bludenz gebracht.