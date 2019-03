Vorarlberg: Schuss ins Schaufenster - Verdächtige festgenommen

In der Nacht auf Dienstag schossen Unbekannte in das Schaufenster eines Waffengeschäftes in Bregenz - am Donnerstag wurden drei Verdächtige festgenommen.

Eine in der Auslagenscheibe befindliche Schaufensterpuppe wurde dabei vom Projektil getroffen und fiel um. Nach den ersten Ermittlungen fiel der Verdacht auf drei Personen (eine Frau und zwei Männer), die sich zum Tatzeitpunkt vor dem Geschäft aufgehalten hatten und vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten. Die ursprüngliche Annahme mehrerer Schüsse bestätigte sich nicht. Die Auswertung der Spurensicherung vor Ort ergab, dass lediglich ein Schuss in das Schaufenster abgegeben worden ist.

Am Donnerstagvormittag wurden drei Personen (eine 18-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 19 und 33 Jahren) bei der PI Bregenz vorstellig. Sie gaben an, jene Personen auf den in den Medien veröffentlichten Fotos zu sein. Sie hätten jedoch nichts mit der Tat zu tun.