Vorarlberg: Schussabgabe in Ludesch

Am Donnerstagmorgen schoss ein Mann auf einen vermeintlichen Einbrecher in Ludesch.

Am Donnerstag gegen 5 Uhr wurde die PI-Thüringen wegen einer Schussabgabe nach Ludesch gerufen. Beim Eintreffen der Beamten stand ein in Ludesch wohnhafter Mann mit einem Revolver in der Hand auf dem Vorplatz vor einem Mehrfamilienhaus.

Nachdem der Mann von den Beamten aufgefordert worden war seine Waffe niederzulegen, kam er dieser Aufforderung nach. Auf Befragung gab der Mann an, indem er auf ein geparktes Fahrzeug zeigte, dass er auf einen Einbrecher geschossen habe, der in diesem Fahrzeug gesessen sei. Laut Aussage des Mannes, hätte er den Einbrecher mit einem Kopfschuss im Fahrzeug getötet. Bei dem betreffenden Fahrzeug wurde eine zersprungene Seitenscheibe an der Fahrerseite, als auch ein Ausschussloch an der gegenüberliegenden Beifahrertüre festgestellt. Es konnte aber keine Person angetroffen werden, auf welche geschossen worden wäre.