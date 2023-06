Vorarlberg schloss 2022 finanziell mit leichtem Plus ab

Das Land Vorarlberg hat das Jahr 2022 finanziell mit einem "leichten Plus" (Landeshauptmann Markus Wallner, ÖVP) abgeschlossen.

Aus der Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben in der Größenordnung von rund 2,44 Mrd. Euro resultierte ein Betrag von 6,29 Mio. Euro auf der Habenseite. In der Ergebnisrechnung wurde aufgrund eines Sondereffekts ein positives Ergebnis in Höhe von knapp 404 Mio. Euro ausgewiesen. 62,28 Mio. Euro an Schulden wurden zurückbezahlt.

Einnahmen höher als erwartet

Die Einnahmen des Landes wurden zum einen - real - durch viel höhere als erwartete Ertragsanteile des Bundes (919,7 Mio. Euro, 2021: 735,1 Mio., plus 25,1 Prozent) in die Höhe gepusht, informierte Wallner als Finanzreferent der Vorarlberger Landesregierung am Dienstag. Zum anderen aber auch buchhalterisch: Weil der Energieversorger Illwerke/VKW dem Land Heimfallsrechte abgelöst hat, schlugen 382,8 Mio. Euro zu Buche, womit sich die positive Ergebnisrechnung erklären lässt. Die Ablöse selbst wird aber nicht über einmal, sondern über 30 Jahre hinweg jährlich - 21,1 Mio. Euro - abbezahlt.

Schuldenstand reduziert

Um nicht von der internationalen Zinsentwicklung abhängig zu sein, reduzierte das Land 2022 seinen Schuldenstand von 538,5 auf 476,2 Mio. Euro - sämtliche Verbindlichkeiten mit variablem Zins wurden beglichen. "Das stärkt den Landeshaushalt", betonte Wallner, der von einer Reaktion zur richtigen Zeit sprach. Der Großteil der Verschuldung geht auf die Coronapandemie zurück, noch 2019 hatte sie lediglich 110,5 Mio. Euro betragen. An Liquiditätsreserve standen dem Land Ende 2022 196,7 Mio. Euro zur Verfügung. Diese Mittel stammen im Wesentlichen aus einer Darlehensaufnahme im Jahr 2021.

Rücklagen von 148,5 Mio. Euro gebildet

In seinen Ausführungen konzentrierte sich Wallner vor allem auf die Leistungen des Landes als Hilfe gegen die Teuerung. Das Paket zeige Wirkung, verwies der Landeshauptmann etwa auf den erweiterten Heizkosten- oder Familienzuschuss und auch auf die verbesserte Wohnbeihilfe. Wichtig war Wallner zu betonen, dass man in Vorarlberg Gelder nicht mit der Gießkanne ausschütte. Um heuer am Ende des Jahres keine böse budgetäre Überraschung zu erleben - speziell die Personalkosten gehen in die Höhe -, habe man eine Rücklage von 148,5 Mio. Euro gebildet. Die Ressorts seien angewiesen, im Vollzug Maß zu halten.

Abschluss einstimmig genehmigt

Der Rechnungsabschluss wurde von der Landesregierung am Dienstag einstimmig genehmigt, er wird dem Vorarlberger Landtag am 5. Juli zur Beschlussfassung vorgelegt. Wie in den Vorjahren wurden rund 70 Prozent der Mittel für die Bereiche Gesundheit, Bildung sowie Soziales und Wohnbauförderung aufgewendet.