Vorarlberg: Schlepper zu Haftstrafe verurteilt

47-jähriger Syrer wollte Landsleute nach Deutschland bringen.

Wien Ende der Reise

In Wien flog die Fahrt jedoch auf. Die Landsleute des Angeklagten wollten nach Deutschland, er sollte sie fahren. Auf Schlepperei stehen sechs Monate bis fünf Jahre. Statt der drei Monate Gefängnis kann der Unbescholtene, der gut deutsch spricht und bei uns in Vorarlberg auch arbeitet vermutlich mit einer Fußfessel in Freiheit bleiben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.