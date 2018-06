Vorarlberg: Schlafwandlerin stürzte neun Meter in die Tiefe

Feldkirch - Private Unfallversicherung muss für entstandene Schäden aufkommen, wurde in Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch entschieden.

Vom Dach eines Hauses im Bregenzerwald ist die damals 17-jährige Vorarlbergerin am 20. Juli 2014 neun Meter tief abgestürzt. Sie hat den Absturz mit Brüchen an Lendenwirbeln und den Fersenbeinen schwer verletzt überlebt.

Zahlungsausmaß

Den Absturz vom Dach hat Richter Gerhard Winkler im anhängigen Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch auch versicherungsrechtlich als Unfall gewertet. In seinem rechtskräftigen Zwischenurteil hat der Zivilrichter entschieden, dass die beklagte private Unfallversicherung dem Grunde nach für den Unfall haften muss. Das teilte auf Anfrage der Feldkircher Gerichtssprecher Norbert Stütler mit. Nun hat der Richter noch über das Ausmaß der Zahlungen zu befinden, die vonseiten der Versicherung an die Klägerin zu leisten sein werden.