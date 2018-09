Vorarlberg: Scheffknecht: "Bösch-Sager ist klarer Grund zurückzutreten"

Ein Tonbandprotokoll beweist, dass Reinhard Bösch eine militärische Intervention in Afrika vorgeschlagen hat. Die Vorarlberger FPÖ hat sich bisher noch nicht zu dem Thema geäußert.

Für NEOS-Landessprecherin Sabine Scheffknecht steht fest, dass sich die FPÖ – allen voran Christof Bitschi – mit ihrer stummen Zustimmung für weitere Kooperationen im Land selbst disqualifiziert, wie sie in einer Aussendung mitteilt: „Ich verlange eine sofortige Trennung von Bösch. Die FPÖ muss hier selbst einen Schlussstrich ziehen, um schnellstmöglich das „rechte Eck“ zu verlassen. Ansonsten disqualifiziert sich die FPÖ für jegliche Regierungsverantwortung in diesem Land.“

“Das Schweigen spricht Bände”

Sollte die Vorarlberger FPÖ weitere Kooperationen im Land anstreben, sei der Rücktritt Böschs „unumgänglich“. Scheffknecht zweifelt ebenfalls am Willen von FPÖ-Bitschi, sich und seine Landesorganisation von rechtsextremen Gedankengut zu distanzieren, das in den erneut getätigten Aussagen des FPÖ-Wehrsprechers offensichtlich sichtbar wird. Dabei erinnert Scheffknecht auch an die Aussage Böschs zu Wehrmachtsdesserteuren, und richtet klare Worte an den Spitzenkandidaten Bitschi: „Jetzt ergibt sich die Chance, die FPÖ-Landesorganisation aus dem „rechten Eck“ zu ziehen. Das bisherige Schweigen spricht jedoch Bände.“