Vorarlberg: Sam stellt Einbrecher in Rankweil

Diensthund Sam hat in der Nacht auf Mittwoch einen Einbrecher in Rankweil gestellt.

Am Dienstag gegen 2 Uhr, wurde die Funkstreife von Rankweil nach Sulz gerufen, da dort verdächtige Geräusche bei Baucontainern in Sulz wahrgenommen wurden. Beigezogen wurde auch eine Diensthundestreife mit dem Polizeidiensthund Sam.

Bei einem der Container wurde ein offenes Fenster entdeckt, welches zuvor vermutlich mit Körperkraft aufgedrückt wurde. Es wurde vermutet, dass ein Einbrecher durch dieses aufgedrückte Fenster in den Container eingestiegen sein könnte. Nachdem auf mehrfache Aufforderung den Container zu verlassen, keine Reaktion erfolgte, wurde der Diensthund Sam über das Fenster in den Container geschickt. Sam sprang durch das Fenster in den Container, stellte den dort befindlichen Einbrecher und zeigte durch Bellen an, dass sich der Einbrecher noch im Container befand.