Vorarlberg: Sachbeschädigung am Bregenzer Kornmarktplatz

Bregenz - Mehrere Tausend Euro Schaden haben unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag in Bregenz angerichtet. Die Polizei bitte um Hinweise.

Am Samstag, den 27.10.2018, zwischen 03:00 und 03:30 Uhr morgens, schlugen unbekannte Täter mit Stühlen auf die Fenster eines Cafés am Kornmarktplatz in Bregenz ein. Zwei, mehrere Meter hohe Scheiben wurden dabei beschädigt. Auch die dafür verwendeten Stühle aus dem Außenbereich wurden beschädigt. Der Schaden ist sehr hoch und beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.