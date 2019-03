Vorarlberg: Rosenkrieg eskalierte – Ehepaar vor Gericht

Feldkirch - Mit Schlichtungsversuch soll das Ehepaar nun versuchen, einen Strafprozess zu umschiffen.

Seit mehreren Jahren sind die beiden verheiratet, doch nun ist die Ehe offenbar endgültig am Ende. Die Scheidung steht an. Im Zuge der Streitigkeiten ist im Stiegenhaus des Unterländer Wohnhauses eine Auseinandersetzung eskaliert und die beiden schlugen angeblich aufeinander ein, wobei sich die Frau den linken Ringfinger brach. Nun wurde der Mann wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Die Dame wegen einfacher Körperverletzung, wobei es dem Mann größtenteils gelang, ihre Schläge abzuwehren, so der Strafantrag.