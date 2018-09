Vorarlberg: Rollerfahrerin (16) fast von Lkw überrollt

Glück in Unglück hatte eine 16-jährige Mopedfahrerin am Mittwoch in Rankweil. Zwei Männer verhinderten "in letzter Sekunde", dass sie von einem Lkw überrollt wurde.

Die junge Frau war im Ortszentrum in Frastanz auf der Schmittengasse unterwegs, als sie hinter einem fahrbahnbreiten Lkw anhalten musste. Als der Fahrer, der angab die Mopedlenkerin hinter sich nicht bemerkt zu haben, den Lastwagen unvermittelt rückwärts bewegt, konnte die 16-Jährige nicht mehr ausweichen und geriet unter den Sattelzug.

Der Sattelauflieger erfasste die junge Frau, stieß sie um und fuhr immer weiter über Roller und Lenkerin. Zwei Männer (26 und 30 Jahre alt), die den Vorfall zufällig bemerkten, machten den Lkw-Fahrer mit Schreien, Winken und Pfeifen auf die Frau aufmerksam. Dieser hielt den Lkw sofort an.

“In letzter Sekunde” Die jungen Männer zogen die Frau und den Roller unter dem Sattelzug hervor. Sie wurde durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.

Den Erhebungen der Polizei vor Ort zufolge erfolgte die Rettung der Frau in “letzer Sekunde”. Nur wenige Augenblicke später wäre sie vom Sattelanhänger überrollt worden.