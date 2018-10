Vorarlberg: Rhomberg Bau kauft Rattpack-Areal in Dornbirn

Dornbirn – Die Bregenzer Rhomberg Bau GmbH hat über die Projektgesellschaft Rhomberg Quellenpark GmbH das Werksgelände der Rattpack-Gruppe in Dornbirn erworben.

Langfristig soll das gut 17 500 Quaratmeter große Bau-Mischgebiet im Schulterschluss mit der Stadt neu entwickelt werden. Bis dahin wird aber noch etwas Zeit vergehen: „Wir werden den Umzug nicht überstürzen“, so Rattpack-CEO Matthias Ratt. Es wurde vereinbart, dass Rattpack die Büro-, Lager- und Produktionsflächen im Hatlerdorf weiternutzen kann.

Rattpack verlegt Stammsitz

Dem Verkauf war die Entscheidung des Rattpack-Managements vorausgegangen, den Stammsitz des Spezialisten für Verpackungslösungen nach Wolfurt zu verlegen. Die Investitionen am Standort in Wolfurt haben schon begonnen. „Die Um- und Neubauten der ersten Etappe sollten bis Ende 2019 abgeschlossen sein“; stellt Ratt in Aussicht. Bis spätestens 2022 wird der Betrieb dann zur Gänze nach Wolfurt umsiedeln.