Vorarlberg: Rhomberg angelt sich Großprojekt in Berlin

Die Partnerschaft zwischen den Bauexperten Rhomberg und der Deutschen Zech Group GmbH trägt erste Früchte: Das Joint-Venture sichert sich ein prestigeträchtiges Großprojekt in Berlin.

Innerhalb von 24 Monaten sollen auf einem rund 10 0000 Quadratmeter großen Grundstück am Berliner Südkreuz in Tempelhof-Schöneberg zwei sechsstöckige Büro- und Geschäftsgebäude in der Holz-Hybridbauweise des Joint-Ventures Cree GmbH entstehen.

CO2-Emmissionen einsparen

Hauptmieter wird nach der Fertigstellung der Energiekonzern Vattenfall Europe, der in den Gebäuden seine Zentrale einrichten wird. “Das Projekt zeigt deutlich, dass Holz als Baustoff bei großvolumigen Vorhaben auf dem Vormarsch ist und auch für größere Unternehmen immer attraktiver wird”, so Hubert Rhomberg, CEO der Rhomberg Gruppe und Cree-Gründer. “Gemeinsam mit den Vorteilen des systematisierten Bauens haben wir in unserem System damit zwei entscheidende Lösungsansätze für die aktuellen Herausforderungen im Bau vereint.” So werde bei dem Großprojekt am Ende rund 90 Prozent der CO2-Emmissionen eingespart.