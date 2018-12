Vorarlberg: Rauferei in Altach - Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einer Rauferei in Altach, bei dem ein 16-Jähriger verletzt wurde.

Am 1.12.2018 gegen 01.00 Uhr kam es in einer Großraum-Diskothek in Altach zu einer Rauferei mit mehreren Beteiligten bei der ein 16-jähriger verletzt wurde. Seitens der Polizei wurden mehrere Personen zum Sachverhalt befragt. Ob es sich bei einem von diesen Gästen um den Täter handelt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.