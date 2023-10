Vorarlberg-Premiere in der Kulturbühne AmBach: Operetten-Aufführung "Giuditta" gibt sich die Ehre

Am Freitag abend geht die erste Aufführung von Giuditta in Götzis über die Bühne.

GÖTZIS. Zum ersten Mal wird ab Freitag, 6. Oktober, Franz Lehárs Operette "Giuditta" im Lande aufgeführt. Das Musiktheater Vorarlberg mtvo zeigt mit dem gesamten Ensemble aus Solisten, Chor, Ballett und dem Orchester die Liebesgeschichte der Tänzerin "Giuditta", die von Bettina Wechselberger (Direktorin der Musikschule Bregenz) verkörpert wird. Die Melodien (Intendant Nikolaus Netzer am Dirigentenpult) werden ebenso begeistern wie die Inszenierung, die Norbert Mladek verantwortet. Gesamt sind 120 Akteure im Einsatz, und zwar Profis sowie viele Ehrenamtliche aus ganz Vorarlberg sowie aus Liechtenstein, der Ostschweiz und Süddeutschland. Im Stück verlieben sich "Giuditta", eine begehrte Variete-Tänzerin, und "Hauptmann Octavio" (Patrik Horňák) ineinander. Weiters sind im Stück, das im frühen 20. Jahrhundert in Süditalien und Nordafrika spielt, Daniel Raschinsky aus Feldkirch (als "Pierrino" und "Martini"), Riccardo Di Francseco (aus Hohenems), Christian Feichtmair (aus Wangen i. Allgäu) sowie Jana Stadlmayr (aus Innsbruck) auf der Bühne zu erleben. Als "Musikalische Komödie" hat Lehár die letzte von ihm komponierte Operette angesetzt, aber ob es ein Happy End geben wird? Karten für alle Aufführungen in Götzis AMBACH sind unter tickets@mtvo.at oder Tel. (0680) 304 35 09 erhältlich.VN-TK