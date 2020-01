Vorarlberg: Polizisten überraschten schlafenden Einbrecher

Ein 42-jähriger Rumäne, der am Autobahnrastplatz Hohenems in einem gestohlenem Pkw schlief, konnte durch die Vorarlberger Polizei festgenommen werden.

Am Morgen des vergangenen Sonntags kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Dornbirn auf dem Autobahnrastplatz in Hohenems einen Pkw mit Schweizer Kennzeichen. Im Fahrzeug schlief ein 42-jähriger Rumäne. Das Fahrzeug war von der Schweiz zur Fahndung ausgeschrieben.

Auto war gestohlen

Der Rumäne führte eine größere Menge Bargeld mit sich. Abklärungen der betroffenen Polizeistreife mit Beamten des LKA Vorarlberg ergaben, dass das Fahrzeug in der Nacht zum 23. Dezember bei einem Einbruchsdiebstahl im Kanton Neuchatel gestohlen worden war. Der Täter war in ein Wohnhaus eingebrochen und hatte den Fahrzeugschlüssel erbeutet.

Für mehrere Diebstähle verantwortlich?

Aufgrund der gesamten Umstände ist der Rumäne verdächtig, den Einbruchs- und Fahrzeugdiebstahl begangen zu haben. Er ist weiters verdächtig, seit Sommer 2019 in mehreren Kantonen in der Schweiz Einbruchs- und Fahrzeugdiebstähle verübt zu haben. Der Rumäne wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Die Schweizer Behörden beantragten die Auslieferung. Der Zeitpunkt der Auslieferung steht noch nicht fest.