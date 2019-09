Vorarlberg: Polizei warnt vor Waffentragen in der Öffentlichkeit

Nach dem Polizeieinsatz in Wolfurt am Donnerstag warnt die Polizei vor dem offenen oder halbverdeckten Tragen von Waffen.

Zum Polizeieinsatz am Donnerstag am Vormittag in Wolfurt bei dem eine Person mit einer im Hosenbund verwahrten Waffen gesehen wurde und einen Großeinsatz der Polizei auslöste, weist die Landespolizeidirektion Vorarlberg auf die möglichen Gefahren des offenen Tragens von Waffen in der Öffentlichkeit hin.