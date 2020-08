Vorarlberg: Polizei stoppt illegales Glücksspiel

Bei einer Kontrolle in Hohenems am Samstagabend wurden drei Glücksspiel-Geräte gefunden.

Beamte des Bezirkes Dornbirn führten im Beisein von Vertretern der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn am Samstag um 23.10 Uhr in einem Lokal in Hohenems eine Kontrolle nach dem Glücksspielgesetz durch. Dabei konnten drei in Betrieb befindliche Tischgeräte festgestellt werden.