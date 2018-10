Vorarlberg: Polizei klärt Einbruchsdiebstähle an Schulen auf

Die Vorarlberger Polizei konnte 15 Einbruchsdiebstähle, fünf Diebstähle, ein Vergehen nach dem Waffengesetz und mehrere Verbrechen nach dem Suchtmittelgesetz aufklären.

Im Zuge von Ermittlungen nach dem Suchtgiftgesetz konnte die Polizeiinspektion Lustenau gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Vorarlberg insgesamt 15 Einbruchsdiebstähle, fünf Diebstähle, ein Vergehen nach dem Waffengesetz und mehrere Verbrechen und Vergehen nach dem Suchtmittelgesetz klären. Ein Mann im Alter von 20 Jahren aus Fußach und ein 17-Jähriger aus Dornbirn werden verdächtigt, in der Zeit von Herbst 2017 bis September 2018 allein oder gemeinsam die zahlreichen Straftaten vorwiegend in Schulen im unteren Rheintal, aber auch in Lindau und St. Margrethen begangen zu haben.