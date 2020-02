Vorarlberg: Pkw stürzt in Lustenau in Graben

In den frühen Morgenstunden geriet ein Pkw in Lustenau von der Straße ab und landete im Graben.

Am Sonntag kurz vor 05:00 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Deutscher mit seinem Pkw, in dem er noch drei Personen mitführte, auf der Zellgasse in Richtung Dornbirn/Lauterach. Bei der Kreuzung mit der Höchster Straße fuhr dieser gerade über die Abzweigung hinaus und stürzte mit dem Fahrzeug in den neben der Fahrbahn verlaufenden Graben.