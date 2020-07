Vorarlberg: Pkw-Lenker flüchtet Polizeikontrolle

In der Nacht auf Sonntag flüchtete ein Pkw-Lenker vor einer Polizeikontrolle in Dornbirn.

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01.40 Uhr beabsichtigte eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Dornbirn in Dornbirn einen PKW zu kontrollieren und fuhr diesem nach. Augenscheinlich bemerkte der Fahrzeuglenker dies, beschleunigte seine Fahrt und fuhr auf einen Parkplatz vor einem Gebäude zu. Die Beamten stellten ihr Dienstfahrzeug hinter dem PKW ab. Ein Polizeibeamter stieg aus dem Dienstfahrzeug aus und ging in Richtung Beifahrerseite des PKW. Unvermittelt startete der Lenker des PKW den Motor und versuchte das Fahrzeug zu wenden. Anhaltezeichen des Polizeibeamten mit dem Anhaltestab ignorierte der Lenker und fuhr auf den Polizeibeamten zu, sodass dieser zur Seite springen musste.