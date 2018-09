Vorarlberg: Pkw-Lenker erlitt Schwächeanfall auf der A14

Am Montagmorgen kam es auf der A14 Höhe Wolfurt zu einem medizinischen Notfall. Ein 59-Jähriger erlitt einen Schwächeanfall und wurde ins LKH eingeliefert.

Ein 59-jähriger Pkw-Lenker fuhr um 08.17 Uhr auf der A 14 in Richtung Tirol. Auf Höhe Wolfurt (Km 12,8) erlitt der Lenker einen Schwächeanfall und fuhr sein Fahrzeug an den rechten Fahrbahnrand. In weiterer Folge gelang es dem 59-Jährigen, sein Fahrzeug noch auf eine größere Freifläche zu lenken, ehe er aus dem Fahrzeug ausstieg und zusammenbrach. Der Mann wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit der Rettung ins LKH-Feldkirch eingeliefert. Sachschaden entstand keiner. Im Einsatz war die Rettung mit drei Fahrzeugen und sechs Helfern, eine Polizeistreife mit zwei Beamten, ein Fahrzeug mit ASFINAG mit einem Mann.