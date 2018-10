Vorarlberg: Pkw-Kollision in Dornbirn - Drei Verletzte

Dornbirn - Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Dornbirn wurden zwei Pkw-Lenker und ein achtjähriges Kind leicht verletzt.

Eine 38-jährige Pkw-Lenkerin fuhr am Montagabend in Dornbirn-Rohrbach auf der Sandgasse in Richtung der Gemeindestraße Rohrbach und wollte dort nach links abbiegen. Ein auf der bevorrangten Rohrbachstraße fahrender Pkw-Lenker hielt sein Fahrzeug an um der 38-Jährigen die Einfahrt zu ermöglichen.