Vorarlberg: Offen für Zusammenarbeit mit "unbeschriebenem Blatt"

ÖVP und FPÖ haben auf die Nominierung von Martin Staudinger als zukünftigen Vorsitzenden der Vorarlberger SPÖ reagiert.

ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück begrüßt die personelle Weichenstelung innerhalb der Vorarlberger Sozialdemokratie: „Ich erwarte mir eine sachlich korrekte Zusammenarbeit mit Martin Staudinger, wie das auch unter seiner Vorgängerin Gabriele Sprickler-Falschlunger der Fall war. Die Menschen in Vorarlberg schätzen einen Stil in der Landespolitik, der nicht von Wadlbeißereien dominiert wird. Ein solcher Stil ist geprägt von inhaltlichen Diskussionen über die Zukunft unseres Landes. Persönliche Untergriffe sollten da keinen Platz haben“.

Gespannt ist Frühstück, ob die klassenkämpferischen Töne, die in den letzten Landtagssitzungen von der SPÖ-Fraktion vermehrt zu hören waren unter dem neuen Vorsitz leiser werden: „Das Ausspielen von Unternehmern und Arbeitnehmern hat aus meiner Sicht keine Zukunft. Vorarlberg war immer dann besonders erfolgreich, wenn beide Seiten miteinander zusammengearbeitet haben. Ich hoffe, Martin Staudinger sieht das genauso!“

Auch FPÖ-Klubobmann Daniel Allgäuer begrüßt den Generationenwechsel bei der SPÖ. „Wir Freiheitlichen sehen den Generationswechsel an der Spitze der SPÖ Vorarlberg vorerst einmal positiv“, erklärt der Freiheitliche Klubobmann Daniel Allgäuer in einer ersten Reaktion auf die Nominierung des 38-jährigen Martin Staudinger als neuer Vorarlberger SPÖ-Chef und Spitzenkandidat zur Landtagswahl 2019.

“Unbeschriebenes Blatt”

Politisch könne man noch keine Aussagen zum designierten SPÖ-Landesvorsitzenden treffen, da Staudinger in dieser Hinsicht noch „ein unbeschriebenes Blatt“ sei und er auf keinerlei Erfahrung in der Vorarlberger Landespolitik verweisen könne. Spannend werde es jedenfalls, ob sich die SPÖ-Vorarlberg nun auch inhaltlich etwas moderner ausrichte oder ob auch in Zukunft der Klassenkampf prioritären Charakter genießen werde.