Vorarlberg: ÖVP schlägt Veronika Marte als Vizebürgermeisterin für Bregenz vor﻿

Klubobmann Frühstück: Den Posten nicht der Volkspartei zuzugestehen wäre "demokratiepolitisch eine sehr fragwürdige Entscheidung".

Wählerwillen respektieren

"Marte ist die Richtige"

Die 38-jährige Veronika Marte habe schon einiges an politischer Erfahrung gesammelt, sowohl auf Bundes- und Landes- als auch auf Stadtebene, sagt Roland Frühstück. „Ich bin überzeugt, dass sie insbesondere mit ihrer Expertise in Sachen Bildung und im Sozialbereich eine echte Bereicherung für die Stadt und die hier lebenden Familien sein wird.“

Ritsch: Stadtvertretung bestimmt Vizebürgermeister

In den nächsten Jahren wolle er in Bregenz zeigen, was möglich sei - ohne Koalition in der Stadtvertretung: Er wolle mit allen auf Augenhöhe verhandeln, die jeweils beste Idee solle sich durchsetzen.