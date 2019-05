Vorarlberg: Ölz Meisterbäcker steigt bei Ankerbrot aus

Vorarlberger Familienunternehmen hat den knapp 20-prozentigen Anteil an Mehrheitseigentümer-Gruppe um Erhard Grossnigg verkauft - Ölz wolle sich auf die anstehenden Investitionen in Dornbirn und das eigene Unternehmen konzentriere.

Im Jahr 2013 hat sich die Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG mit beinahe 20 Prozent am Wiener Bäckereifilialist und Brot- sowie Backwarenhersteller Ankerbrot beteiligt. Das 1891 gegründete Unternehmen mit mehr als 1.100 Mitarbeitern ist schwerpunktmäßig vor allem in Ostösterreich und dabei insbesondere in Wien mit fast 110 Filialen vertreten. Zudem beliefert Ankerbrot auch Großverbraucher, Supermärkte und die Gastronomie. Vor wenigen Monaten allerdings hat Ölz Meisterbäcker seine Anteile an Ankerbrot an die anderen Mitgesellschafter und Mehrheitseigentümer rund um den Investor Erhard F. Grossnigg verkauft. Das haben wpa-Recherchen ergeben.