Vorarlberg: Nur noch 28 Corona-Infizierte

Die Corona-Lage in Vorarlberg scheint sich weiter zu entspannen. Nur noch 28 Personen gelten derzeit als corona-positiv.

Stand Mittwoch 12 Uhr: Bis Mittwochmittag wurden in Vorarlberg keine Neuinfektionen verzeichnet (bei drei Genesungen).

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Dienstag in Vorarlberg auf 4 gesunken. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 7,4.

all

all

self

self

Aktuell gelten noch 28 Personen in Vorarlberg als aktiv positiv.

Am Mittwoch gab es in Vorarlberg kein Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Seit Ausbruch der Pandemie starben 308 Personen im Land an oder mit dem Coronavirus.