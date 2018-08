Vorarlberg: Neues Heizwerk in Dornbirn

Mit der Unterstützung des Ausbaus von erneuerbaren Energiequellen treibt das Land Vorarlberg die schrittweise Umsetzung der Energieautonomie 2050 entschlossen voran.

Jüngstes Beispiel ist der Neubau des Heizwerks samt Lagerhalle am Standort Stöckenstraße in Dornbirn. Das neue Heizwerk soll dann mit dem bereits bestehenden Heizwerk in der Hatlerstraße verbunden werden. Von Landesseite wird das Vorhaben mit einem Gesamtinvestitinsvolumen von 7,8 Millionen Euro mit rund 769.000 Euro unterstützt.

Im Rahmen des Projektes werden insgesamt 45 Abnehmer – öffentliche Objekte, Gewerbebetriebe und private Haushalte – angeschlossen. Mit der Erweiterung durch das neue Heizwerk wird die Gesamteffizienz des Fernwärmenetzes in Dornbirn weiter verbessert. Die erforderliche thermische Energie wird durch einen in der Heizzentrale installierten Biomasseheizkessel bereitgestellt. Als zusätzlicher Brennstoff werden überwiegend bisher ungenutzte Rest-Althölzer, wie Paletten oder Verpackungen, aus umliegenden Industriebetrieben verwertet.

Sicherung von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung

“Investitionen in erneuerbare Energieformen tragen nicht nur aktiv zum Klimaschutz bei, sie sichern auch Arbeitsplätze und Wertschöpfung in der Region”, erinnert Landesrat Gantner. “Wenn, wie in diesem Falle die Nutzung erneuerbarer Energieträger durch Verwertung aus ungenutzten Rest-Althölzern erfolgt und so die Wärmeversorgung durch kurze Wege sichergestellt werden kann, ist der Beitrag für die Ziele der Energieautonomie ein umso größerer”, so Gantner.