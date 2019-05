Vorarlberg: Neos zweifeln an ÖVP-Angaben zu Wahlkampfkosten

Führt die ÖVP intransparente Wahlkämpfe mit schwer nachvollziehbaren Geldquellen, auch in Vorarlberg? Diesen Verdacht stellen jetzt die Neos in den Raum.

Intransparente Wahlkämpfe

“Es liegt die Vermutung nahe, dass nicht nur die FPÖ, sondern auch die ÖVP ihre Wahlkämpfe intransparent über Vorfeldorganisationen und Vereine abwickeln”, so Neos-Landessprecherin Sabine Scheffknecht. Vereine für Vorzugsstimmenwahlkämpfe, sowie Personenkomitees und deren Finanzierung tragen laut Scheffknecht zur schiefen Optik bei. Zusätzlich verfüge die ÖVP über ein breites Netz an Vorfeldorganisationen, wie den Wirtschaftsbund, den ÖAAB, den Frauenbund, den Bauernbund oder auch den Seniorenbund, der als eigener Verein agiert. In welcher Art und Weise diese Organisationen finanziert sind, oder Zugriff auf Daten der Parteien bekommen, sei fraglich. “Nachdem die ÖVP in ihrem Rechenschaftsbericht 2014 nur 529,66 Euro an Spenden ausweist, werden sie jedenfalls nicht auf Spendengelder angewiesen sein”, so Scheffknecht in der Aussendung.