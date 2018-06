Vorarlberg: Nachtschwimmen im Waldbad Enz

Das Waldbad Enz öffnet seine Tore bis spät in die Nacht. Je nach Wetter findet am Donnerstag, 28. oder Samstag, 30. Juni in dieser Badesaison das erste Nachtschwimmen unter freiem Himmel bis 23:59 Uhr im Waldbad Enz statt.

Zum ersten Mal in dieser Badesaison besteht die Möglichkeit in der Nacht unter freiem Sternenhimmel zu schwimmen. Die besondere Atmosphäre im Waldbad Enz lädt nun dazu ein. Je nach Wetter kann am Donnerstag, 28. Juni oder Samstag, 30 Juni, der Badetag bis in die Nacht hinein verlängert werden. Für Spät- bzw. Kurzentschlossene besteht die Möglichkeit bis 23 Uhr ins Bad zu gelangen. Für das Nachtschwimmen gelten die ermäßigten Tarife der Abendkarte.

DJ und Bademeister vor Ort Während ein DJ für tolle Stimmung sorgt, kümmern sich die Bademeister um die Sicherheit der Gäste. Das Team vom Waldbad Enz und der Gastronomie freuen sich, bei hoffentlich sternenklarem Himmel auf zahlreiche Nachtschwärmer. Die Veranstaltung findet nur bei guter Witterung statt!

Info dazu auf www.waldbadenz.at und auf Facebook.

Weiter Nachtschwimmtermine Samstag, 28. Juli oder Sonntag, 29. Juli

Donnerstag, 23. August oder Samstag, 25. August