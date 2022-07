Vorarlberg: Nach dem Regen kommt die Sonne

Das Wetter wird diese Woche in Vorarlberg sehr wechselhaft: Von Regenschauern mit 12 Grad bis Sonnenschein bei 26 Grad.

Am Montag nähert sich eine Kaltfront an. Aus der Nacht heraus ziehen Schauer über den Bregenzerwald, die Arlbergregion und das Montafon nach Tirol ab.

Im Laufe des Vormittags setzt sich vorübergehend trockenes Wetter durch, die Wolken lockern auf und die Sonne soll durchkommen. Mit der Sonneneinstrahlung entstehen in der schwül-warmen Luftmasse am Nachmittag bald die nächsten Schauer und Gewitter. Die Tiefstwerte am Montag liegen bei 14 bis 18 Grad, die Höchstwerte bei 22 bis 25 Grad.