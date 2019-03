Vorarlberg mutig gestalten

Standort Dis.Kurs Zukunft, so nennt sich der breit angelegte Strategieprozess der Wirtschaftskammer Vorarlberg, initiiert von WKV-Präsident Hans Peter Metzler.

In sieben Themenfeldern – Bildung, Digitale Innovation, Wirtschaftsstandort, Zukunftspartnerschaft, Regionalität, Kommunikation und Mitgliederservice – wurden in den vergangenen Monaten im Rahmen eines großen Beteiligungsprozesses Projekte ausgearbeitet und mit weiteren Schwerpunktinitiativen der Wirtschaftskammer für 2019 zu einer Roadmap mit knapp 50 Projekten verdichtet.

Das bestätigt auch der norwegische Wirtschaftsphilosoph Anders Indset: „Ich glaube, dass die Region über sich hinauswachsen kann durch die geballte Kraft dieser vielen Menschen, die da an einer gemeinsamen Richtung und in eine gemeinsame Richtung arbeiten wollen. Dieser Region steht eine positive Zukunft bevor. Wenn genug Kraft da ist, wenn eintausend Leute an eine Idee glauben, dann wird sich diese Idee auch sehr schnell in einer Region verbreiten.“ Und das hieße dann für die Politik auch: Bist du dagegen, hast du keine Stimmen. Also werde auch die Politik ziemlich zügig nachziehen, so funktionieren diese Systeme.