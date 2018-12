vorarlberg museum erhält Nachlass von Susi Weigel

Das vorarlberg museum hat den Nachlass der Illustratorin Susi Weigel als Schenkung erhalten. Dabei handle es sich um insgesamt 1.700 Objekte in "sehr gutem Zustand", darunter Skizzen, Entwürfe von Buchcovern sowie Fotoalben und die originalen Stofftiere "Das kleine Ich-bin-ich" und "Bimbuli", die Weigel gemeinsam mit der Kinderbuchautorin Mira Lobe schuf, teilte das Museum am Montag mit.

Von 1952 bis zu ihrem Tod 1990 lebte die 1914 in Proßnitz in Mähren geborene Weigel mit ihrem Mann in Vorarlberg, zunächst in Langen am Arlberg, später in Bludenz. Einer Privatperson aus Bludenz vererbte die Illustratorin schließlich auch ihren Nachlass, den die Erbin nun dem vorarlberg museum überließ.