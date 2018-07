Vorarlberg: Motorradunfall in Dornbirn

Bei einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw in Dornbirn wurde am Montag Nachmittag der Zweiradfahrer verletzt.

Ein deutscher Motorradfahrer war am Montag gegen 16:05 Uhr aus Lauterach kommend auf der L190 in Richtung Dornbirn-Stadt unterwegs. Bei starkem Kolonnenverkehr fuhr der 56-jährige Zweiradlenker links am Verkehr vorbei. Auf Höhe der Kreuzung zur Druckergasse gab ein weißer Lieferwagen einem Auto den Vorrang. Dieses wollte nach links in Richtung Bregenz einfahren, wobei es zur Kolission mit dem Motorrad kam.