Vorarlberg: Motorradfahrer schlittert gegen Pkw – schwer verletzt

Lustenau - Am Mittwoch hat sich in Lustenau ein schwerer Motorradunfall ereignet. Der Mann kam ins Schleudern und schlitterte gegen einen Pkw.

Am späten Mittwochnachmittag fuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Motorrad in Lustenau auf der Zellgasse aus Dornbirn kommend in Fahrtrichtung Lustenau. Unmittelbar nach einer Rechtskurve kam der Motorradfahrer auf der leicht nassen Fahrbahn aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz und schlitterte mit seinem Fahrzeug gegen einen entgegenkommenden Pkw.